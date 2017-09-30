Мать погибшего при пожаре ребенка приговорена к двум годам исправительных работ
Женщина признана виновной в причинении по неосторожности смерти своему малолетнему сыну.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 22 июля в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели на пожаре,
произошедшем в сарае на территории частного домовладения на Белозерской 7-летнего мальчика.
Следствием и судом установлено, что в тот день мать в воспитательных целях заперла ребенка в сарае, оставив его на долгое время без надлежащего присмотра. В этот период там произошло возгорание, в ходе которого мальчик не сумел самостоятельно покинуть запертое снаружи помещение и погиб.
- В ходе следствия женщина признала вину в инкриминируемом деянии. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ, - сообщили в управлении.
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