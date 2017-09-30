30 сентября 2017 04:25 СУББОТА
Новости
18:36 | 29 сентября
В области выберут лучший ученический класс
17:19 | 29 сентября
На передовой Дейр-эз-Зора: добровольцы из России обеспечили прорыв за Евфрат
15:59 | 29 сентября
Мать погибшего при пожаре ребенка приговорена к двум годам исправительных работ
14:40 | 29 сентября
В Ершовском районе завершается строительство солнечной электростанции
13:28 | 29 сентября
В День пожилого человека пенсионеры смогут купить билеты в купе за полцены
12:13 | 29 сентября
В Саратове выясняют обстоятельства гибели бывших супругов
11:00 | 29 сентября
Футболисты СГУ выиграли минитурнир в Екатеринбурге
10:07 | 29 сентября
Саратовцев приглашают обследовать сердце в трамвае "Семен"
18:08 | 28 сентября
В музее К.Федина открылась выставка "Найти в человеке человека"
17:10 | 28 сентября
Спортивная ярмарка состоится на Волжской
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Мать погибшего при пожаре ребенка приговорена к двум годам исправительных работ

Новости / ЧП
Мать погибшего при пожаре ребенка приговорена к двум годам исправительных работ


Женщина признана виновной в причинении по неосторожности смерти своему малолетнему сыну.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 22 июля в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели на пожаре,
произошедшем в сарае на территории частного домовладения на Белозерской 7-летнего мальчика.

Следствием и судом установлено, что в тот день мать в воспитательных целях заперла ребенка в сарае, оставив его на долгое время без надлежащего присмотра. В этот период там произошло возгорание, в ходе которого мальчик не сумел самостоятельно покинуть запертое снаружи помещение и погиб.

- В ходе следствия женщина признала вину в инкриминируемом деянии. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ, - сообщили в управлении.

Фото http://kubantv.ru