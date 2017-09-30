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В Ершовском районе завершается строительство солнечной электростанции

Новости
В Ершовском районе завершается строительство солнечной электростанции


Вчера на стройплощадке побывал министр промышленности и энергетики области Андрей Куликов.

Министра проинформировали, что строительство находится в завершающей стадии. Сейчас идет прокладка кабельных линий и подключение объекта к подстанции ПАО «МРСК Волги. Работы будут завершены в начале октября, после чего станцию запустят в тестовом режиме, а уже в декабре СЭС заработает на полную мощность, которая составляет 5 МВт.

По словам Андрея Куликова, сейчас на станции установлено 20 тысяч солнечных модулей. В апреле 2018 года строительство продолжится, и количество модулей будет увеличено до 60 тысяч, чтобы довести мощность до 15 МВт. Таким образом, станция по своим параметрам станет аналогична той, которая 26 сентября была открыта в Пугачевском районе.

Фото http://da4ka.spb.ru