В Ершовском районе завершается строительство солнечной электростанции

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Министра проинформировали, что строительство находится в завершающей стадии. Сейчас идет прокладка кабельных линий и подключение объекта к подстанции ПАО «МРСК Волги. Работы будут завершены в начале октября, после чего станцию запустят в тестовом режиме, а уже в декабре СЭС заработает на полную мощность, которая составляет 5 МВт.По словам Андрея Куликова, сейчас на станции установлено 20 тысяч солнечных модулей. В апреле 2018 года строительство продолжится, и количество модулей будет увеличено до 60 тысяч, чтобы довести мощность до 15 МВт. Таким образом, станция по своим параметрам станет аналогична той, которая 26 сентября была открыта в Пугачевском районе.Фото http://da4ka.spb.ru