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В День пожилого человека пенсионеры смогут купить билеты в купе за полцены

Новости
В День пожилого человека пенсионеры смогут купить билеты в купе за полцены


Акция будет действовать 1 октября для пассажиров в возрасте от 60 лет.

Холдинг "РЖД" поздравит представителей старшего поколения с Международным днем пожилого человека, который весь мир отмечает 1 октября.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в этот день лица указанной категории смогут оформить проездные документы в купе поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 50%.

Билеты по привлекательным ценам можно приобрести на любые даты отправления поездов внутригосударственного сообщения. Главными условиями акции являются возраст пассажира и дата оформления проездного документа – 1 октября. Скидка будет применяться к стоимости билета без учета услуг и платы за постельное белье.

Оформить проездные документы пожилые люди смогут как в кассах дальнего следования, так и на сайте ОАО "РЖД". В случае приобретения документа на сайте скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

Фото http://static.vesti.ru