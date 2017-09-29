В Саратове выясняют обстоятельства гибели бывших супругов
Предположительно, они отравились угарным газом.
Тела погибших - 35-летнего мужчины и его бывшей супруги - были обнаружены вчера вечером в квартире на 3-м Поперечном проезде. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, накануне бывшие супруги перестали выходить на связь с родственниками. Те обратились в правоохранительные органы, после чего вместе со специалистами экстренных служб обнаружили погибших в квартире по месту их проживания. Предположительно, они скончались в результате отравления угарным газом. Сообщается, что в ходе осмотра телесные повреждения не обнаружены.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, назначены
судебно-медицинские исследования. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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