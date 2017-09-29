Футболисты СГУ выиграли минитурнир в Екатеринбурге
Стартовал очередной сезон Национальной студенческой футбольной лиги.
Первый минитурнир в рамках первенства прошел в Екатеринбурге. Соперниками саратовских футболистов были команды Калининградского государственного технического университета, Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, а также хозяева соревнований – представители Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина.
В ходе турнира команда СГУ одержала две победы, один матч сыграла вничью. В итоге за счет лучшей разницы забитых и пропущенных наша команда заняла первое место. Вторыми стали футболисты УрФУ. С темя очками на третьем месте расположилась команда из Тамбова. Дебютанты Премьер-группы - футболисты из Калининграда - не набрали ни одного очка и заняли последнее место. Об этом сообщает пресс-служба саратовского клуба.