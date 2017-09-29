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12:13 | 29 сентября
В Саратове выясняют обстоятельства гибели бывших супругов
11:00 | 29 сентября
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10:07 | 29 сентября
Саратовцев приглашают обследовать сердце в трамвае "Семен"
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Саратовцев приглашают обследовать сердце в трамвае "Семен"

Новости / Здоровье
Саратовцев приглашают обследовать сердце в трамвае "Семен"


Сегодня во всем мире отмечается День сердца - дата, призванная повысить осведомленность населения о сердечно-сосудистых заболеваниях, инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.

В мероприятиях, которые ежегодного проходят в этот день при поддержке Всемирной организации здравоохранения, примет участие и Саратов. Сегодня в нашем городе пройдет акция "Берегите сердце".

В рамках мероприятия планируется проведение флэш-моба с участием студентов и волонтеров города Саратова. Для жителей областного центра будет организовано проведение скринингового обследования специалистами центра здоровья в ретро-трамвае. Волонтеры и студенты областного медколледжа проведут анкетирование населения. Кардиологи и медицинские специалисты расскажут о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Фото http://kubantv.ru