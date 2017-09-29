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В музее К.Федина открылась выставка "Найти в человеке человека"

Новости
В музее К.Федина открылась выставка "Найти в человеке человека"

26 сентября в музее К.А.Федина открылась выставка «Найти в человеке человека», посвященная жизни и творчеству Ф.М.Достоевского.

"Во вступительном слове ведущая выставки Елена Мазанова, заместитель директора по развитию музея, рассказала о пути нравственного и духовного перерождения Достоевского, духовного самоопределения, после которого миру явился новый Достоевский, автор гениальных романов о Христе. Ею была представлена основная концепция выставки и ее оригинальное художественное решение: объёмное стилизованное изображение креста, расстрельные столбы, тематические уголки, посвященные периоду каторги Достоевского и его роману «Преступление и наказание».

Владимир Александрович Баркетов, заместитель министра культуры Саратовской области, отметил, что у музея К.А.Федина сложились многолетние партнерские отношения с ведущими литературными музеями страны. На площадке музея неоднократно экспонировались выставки из фондовых коллекций Государственного литературного музея (Москва), московских музеев Л.Н.Толстого, В.В.Маяковского, А.С.Пушкина, Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», музея-заповедника М.А. Шолохова (станица Вёшенская), Литературного музея «XX век» (Санкт-Петербург) и других. Он напомнил, что встреча с музеем Достоевского тоже не первая на саратовской земле. В заключение он поблагодарил сотрудников музея Ф.М. Достоевского, а также партнеров этой выставки: музей-усадьбу Н.Г. Чернышевского, Саратовский областной музей краеведения и ЗНБ СНИГУ.

Вера Владимировна Смирнова, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы СНИГУ им.Н.Г.Чернышевского раскрыла разные уровни осмысления Достоевским главной идеи его жизни и творчества: «найти в человеке человека». Это потрясающая способность великого писателя видеть божью искру в каждом человеке, поверить в его нравственную духовную силу.

Мария Владимировна Михновец, куратор выставки, научный сотрудник Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского рассказала о том, как создавалась передвижная выставка. Для создателей было важно не только показать основные пути жизни и творчества Достоевского, представленные в новом художественном решении, но и через многочисленные фрагменты писем, воспоминаний современников и самого писателя, фрагменты рукописей и многочисленных изображений мест Петербурга ознакомить посетителей с музеем Ф.М.Достоевского. Она провела краткую экскурсию для посетителей выставки", - сообщает пресс-служба музея.