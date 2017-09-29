Спортивная ярмарка состоится на Волжской
30 сентября с 12:00 до 15:00 часов на пешеходной зоне по улице Волжская будет проходить спортивная ярмарка «Приведи ребенка в спорт!», организованная управлением по физической культуре и спорту совместно с комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов».
В программе – презентация федераций по различным видам спорта, муниципальных и областных учреждений спортивной направленности. Посетители спортивной ярмарки смогут узнать о различных видах спорта, ознакомиться с работой спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, условиями и режимом тренировочного процесса юных спортсменов, пообщаться с тренерско-преподавательским составом, получить консультации по выбору спортивных занятий.
Будет представлена обширная показательная программа. Своё мастерство продемонстрируют юные воспитанники спортшкол, победители и призеры соревнований по боксу, греко-римской борьбе, баскетболу, самбо, дзюдо, каратэ, ушу, футболу, легкой атлетике, пауэрлифтингу, триатлону, морскому многоборью и др. Также любой желающий сможет испытать свои силы на мобильной площадке ВФСК «ГТО».
Приглашаются родители – мамы и папы с детьми, бабушки и дедушки, родительские комитеты школ, учащиеся школ, любители, почитатели спорта и все желающие. Вход свободный.