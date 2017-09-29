В Старом ТЮЗе на Вольской состоится премьера культовой английской сказки «Вини Пух»
В Старом ТЮЗе на Вольской состоится премьера культовой английской сказки «Вини Пух».
Режиссер-постановщик спектакля – Алексей Чернышёв. Инсценировку книги Александра Милна написала Хиинен Кельтер. Музыкальный руководитель спектакля – Ольга Керенцева. Хореограф – Наталия Недоступова. Художник – Маргарита Ульянкина. Видеохудожник – Андрей Лапшин.
В постановке заняты актеры:
Заслуженный артист РФ В.Н.Емельянов – Кристофер Робин;
Даниил Герасимов – маленький Кристофер Робин;
Софья Селезнева – Вини Пух;
Полина Ефремова – Пятачок;
Александра Долгомерова – Кролик;
Александр Андрющенко – Иа-Иа;
Дарья Фоломеева – Сова;
Мария Дьяконова – Тигра;
Ольга Керенцева – Кенга;
Мария Кобзева – Крошка Ру;
Н.Ф. Пантелеева - Миссис Смит;
Елизавета Недоступова - Сашка-букашка;
Анастасия Жунусова - Фея цветов;
Дарья Петухова – Олень;
Ульяна Земскова, Станислава Байкова, Дарья Петухова – Принцессы и Эльфы.
В мюзикле так же участвуют - детская эстрадная студия «Апельсин» и эстрадно-джазовый ансамбль «Манго-Экспресс». Впечатления от генеральной репетиции самые положительные – этот яркий, живой, современный спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям.
Напоминаем, что премьерные спектакли состоятся 29 сентября в 18:00, 1 октября в 11:00 и 18:00 и 21 октября в 18:00.