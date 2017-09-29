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В Старом ТЮЗе на Вольской состоится премьера культовой английской сказки «Вини Пух»

Новости / Культура
В Старом ТЮЗе на Вольской состоится премьера культовой английской сказки «Вини Пух»

В Старом ТЮЗе на Вольской состоится премьера культовой английской сказки «Вини Пух».

Режиссер-постановщик спектакля – Алексей Чернышёв. Инсценировку книги Александра Милна написала Хиинен Кельтер. Музыкальный руководитель спектакля – Ольга Керенцева. Хореограф – Наталия Недоступова. Художник – Маргарита Ульянкина. Видеохудожник – Андрей Лапшин.

В постановке заняты актеры:

Заслуженный артист РФ В.Н.Емельянов – Кристофер Робин;

Даниил Герасимов – маленький Кристофер Робин;

Софья Селезнева – Вини Пух;

Полина Ефремова – Пятачок;

Александра Долгомерова – Кролик;

Александр Андрющенко – Иа-Иа;

Дарья Фоломеева – Сова;

Мария Дьяконова – Тигра;

Ольга Керенцева – Кенга;

Мария Кобзева – Крошка Ру;

Н.Ф. Пантелеева - Миссис Смит;

Елизавета Недоступова - Сашка-букашка;

Анастасия Жунусова - Фея цветов;

Дарья Петухова – Олень;

Ульяна Земскова, Станислава Байкова, Дарья Петухова – Принцессы и Эльфы.

В мюзикле так же участвуют - детская эстрадная студия «Апельсин» и эстрадно-джазовый ансамбль «Манго-Экспресс». Впечатления от генеральной репетиции самые положительные – этот яркий, живой, современный спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям.

Напоминаем, что премьерные спектакли состоятся 29 сентября в 18:00, 1 октября в 11:00 и 18:00 и 21 октября в 18:00.