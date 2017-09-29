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Команда СГМУ победила в VI Всероссийской межвузовской олимпиаде по технике эндохирургических вмешательств

Новости


В Учебном центре инновационных технологий на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) состоялась VI Всероссийская межвузовская олимпиада по технике эндохирургических вмешательств, в которой приняли участие студенты, ординаторы и молодые ученые со всей России. 46 команд состязались за право быть лучшими в малоинвазивной хирургии.

Честь Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского отстаивали 3 команды кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии (заведующий кафедрой – доктор медицинских наук, профессор В.В. Алипов).

По итогам лапараскопического конкурса из 46 команд лишь 20 лучших прошли в финальный этап, в том числе 2 команды Саратовского медуниверситета.

Первый конкурсный день закончился конференцией, посвященной памяти проф. В.Г. Владимирова «80 лет со дня рождения корифея медицинского образования».

На второй день олимпиады борьба разгорелась с новой силой. Участникам предстояло смоделировать операцию по наложению межкишечного анастомоза по типу бок в бок на биоматериале. Конкурс проходил в операционной Wet-Lab, а конкурсанты выполняли задания на эндовидеохирургических стойках компании KARL STORZ. Все 20 команд-финалистов показали себя наилучшим образом, подтвердив свои мануальные навыки блестящей теоретической подготовкой.

По итогам конкурса победу в олимпиаде одержала команда Саратовского ГМУ в составе ординатора кафедры урологии В. Бычкова (зав. кафедрой В.М. Попков) и студентки 4-го курса педиатрического факультета С. Ефремовой. Члены жюри отметили высокий профессионализм и невероятную слаженность саратовской бригады. II место разделили команды Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Рязанского ГМУ.