Команда СГМУ победила в VI Всероссийской межвузовской олимпиаде по технике эндохирургических вмешательств

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Честь Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского отстаивали 3 команды кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии (заведующий кафедрой – доктор медицинских наук, профессор В.В. Алипов).По итогам лапараскопического конкурса из 46 команд лишь 20 лучших прошли в финальный этап, в том числе 2 команды Саратовского медуниверситета.Первый конкурсный день закончился конференцией, посвященной памяти проф. В.Г. Владимирова «80 лет со дня рождения корифея медицинского образования».На второй день олимпиады борьба разгорелась с новой силой. Участникам предстояло смоделировать операцию по наложению межкишечного анастомоза по типу бок в бок на биоматериале. Конкурс проходил в операционной Wet-Lab, а конкурсанты выполняли задания на эндовидеохирургических стойках компании KARL STORZ. Все 20 команд-финалистов показали себя наилучшим образом, подтвердив свои мануальные навыки блестящей теоретической подготовкой.По итогам конкурса победу в олимпиаде одержала команда Саратовского ГМУ в составе ординатора кафедры урологии В. Бычкова (зав. кафедрой В.М. Попков) и студентки 4-го курса педиатрического факультета С. Ефремовой. Члены жюри отметили высокий профессионализм и невероятную слаженность саратовской бригады. II место разделили команды Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Рязанского ГМУ.