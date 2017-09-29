Около 12 тысяч детей приняли участие в профилактической акции на Приволжской магистрали

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Информационно-разъяснительная кампания проводилась с 20 августа по 20 сентября и была направлена на профилактику транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов.В течение месячника железнодорожники посетили более ста средних общеобразовательных школ, в том числе расположенных в непосредственной близости от магистрали. Специалисты ПривЖД проводили уроки безопасного поведения на объектах железной дороги. Чтобы закрепить полученные знания, школьники просматривали специальные ролики и видеофильмы, а также им вручили памятки и буклеты. Кроме того, ребята принимали участие в познавательных викторинах. В профилактической акции приняли участие около 12 тыс. детей. В школах было распространено более 4,6 тыс. памяток.Совместно с сотрудниками полиции работники различных служб и дирекции ПривЖД организовывали рейды по наиболее травмоопасным участкам, чтобы выявлять и пресекать случаи хождения детей и подростков по железнодорожным путям и проезда на подножках вагонов.