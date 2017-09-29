Анна Стародымова стала чемпионкой мира по пожарному спорту
С 26 сентября по 1 октября в турецком городе Измир проходит IV Чемпионат Мира по пожарному спорту среди женщин.
Вчера, 28 сентября, состоялся первый соревновательный день - подъем по штурмовой лестнице. На беговые дорожки вышли сильнейшие спортсменки со всего мира. Саратовчанка Анна Стародымова впервые выступает в составе российской женской сборной команды (до этого на соревнованиях такого уровня Анна выступала в составе юношеской сборной страны).
Уже в предварительных забегах саратовская спортсменка была самой быстрой, показав время 7.25 сек. В финальном забеге девушка на сотую долю секунду улучшила свой результат и одержала уверенную победу.
Сегодня состоится этап "полоса препятствий". В соревнованиях также примет участие Анна Стародымова.