Неосторожное обращение с огнем привело к гибели пенсионерки в Энгельсе
Трагедия произошла вчера днем в квартире дома на улице Маршала Василевского.
По информации СУ СКР по Саратовской области, предположительно, возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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