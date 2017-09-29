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Неосторожное обращение с огнем привело к гибели пенсионерки в Энгельсе

Новости / ЧП
Неосторожное обращение с огнем привело к гибели пенсионерки в Энгельсе


Трагедия произошла вчера днем в квартире дома на улице Маршала Василевского.

По информации СУ СКР по Саратовской области, предположительно, возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото http://kubantv.ru