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Гандболисты "СГАУ-Саратов" уступили фавориту

Новости / Главное в спорте / Спорт
Гандболисты "СГАУ-Саратов" уступили фавориту


Домашняя встреча с 16-кратными чемпионами России "Чеховскими медведями" завершилась со счетом 31:36 в пользу гостей.

Накануне матча администрация саратовского гандбольного клуба провела конкурс прогнозов среди болельщиков, предложив угадать его результат. Большинство предсказало исход встречи, причем, называлась разница в пять-семь мячей в пользу фаворита. Наверно, свою роль сыграла последняя встреча команд, проведенная в рамка кубка России в апреле текущего года. Напомним, что тот матч прошел при подавляющем преимуществе "медведей" и завершился со счетом 35:27.

Как бы то ни было, но на площадку в ФОКе "Юбилейный" саратовские гандболисты вышли с хорошей спортивной злостью и желанием доказать себе и болельщикам, что команду рано списывать со счетов. На первых минутах вратарь "СГАУ-Саратов" Андрей Дьяченко сделал подряд четыре сейва, при этом атаки хозяев увенчались успехом, что позволило даже сделать маленький отрыв - 3:0. К 8-й минуте хозяева продолжали уверенно вести - 6:2. Тренерский штаб "Чеховских медведей" во главе с легендарным Владимиром Салмановичем Максимовым взял тайм-аут, что послужило толчком к перелому. Игра постепенно стала выравниваться, а к 20-й минуте первого тайма гости впервые вышли вперед. На перерыв команды ушли при счете 15:17.

В начале второй тридцатиминутки "медведи" показали ту самую игру фаворита, противопоставить которой что-то очень сложно. Разница в счете стала расти и в какой-то момент достигла восьми мячей. Но к чести игроков нашей команды стоит сказать, что они не бросили бороться и сражались за мяч до последней минуты, уступив в итоге со счетом 31:36.

Напомним, что в новом сезоне "СГАУ-Саратов" потерпел два поражения в двух матчах. Исправить положение вещей "аграрии" попытаются уже 3 октября в Санкт-Петербурге, где им предстоит встреча с местной командой "Университет-Лесгафта Нева".
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