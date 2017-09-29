В Саратовской области проходит акция "Живи, лес!"
Акцию проводят во всех регионах России по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства ежегодно с 1 сентября по 31 октября.
В этот период сотрудники министерства природных ресурсов и экологии области, лесничеств и лесхозов, служащие органов местного самоуправления, студенты вузов, учащиеся средних учебных заведений и школьных лесничеств высаживают деревья в лесах, парках и пришкольных территориях, очищают лес от мусора и заготавливают семена.
В Базарно-Карабулакском районе проведено озеленение парков, скверов, территорий около школ и детских садиков – там муниципальные служащие, сотрудники лесничеств и школьники совместно высадили 1,3 тысячи саженцев березы.
В рамках акции в лесничествах области собрано более 200 кг семян декоративных древесно-кустарниковых пород: аронии, акации, жимолости, ирги, клена, липы, рябины, смородины, черемухи и др., которые будут высеяны на лесных питомниках.
Во всех лесничествах продолжается активная работа по очистке территории лесного фонда Саратовской области, продолжается озеленение населенных пунктов, в образовательных учреждениях области проходят тематические уроки и лекции. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии области.
Фото http://tolyatti-news.net