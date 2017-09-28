Чем занимаются сотрудники компаний в рабочее время: статистика Kickidler
Kickidler, система учета рабочего времени и контроля сотрудников, начала предоставлять доступ к информации о том, чем заняты сотрудники различных компаний в течение рабочего дня. Эффективность работы системы проверена уже много раз клиентами разработчика программного продукта. Теперь Kickidler (https://www.kickidler.com/ru/) делится статистикой с теми, кто еще не воспользовался системой, чтобы руководители бизнеса смогли оценить ее преимущества, а также понять причины снижения эффективности деятельности их сотрудников.
Компании-клиенты Kickidler предоставляют общие статистические данные о результатах применения системы учета рабочего времени на добровольной основе. Эта информация полностью обезличена и не содержит конкретных фамилий сотрудников и корпоративных сведений. Еженедельное обновление статистики предоставляет возможность познакомиться с предпочтениями деятельности сотрудников различных специальностей в рабочее время.