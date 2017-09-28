Житель Балакова обвиняется в убийстве соседки
Тело 58-летней женщины было обнаружено вчера в ее квартире на Набережной Леонова.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По информации СУ СКР по Саратовской области, в кратчайшие сроки благодаря грамотно спланированным и организованным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками территориального следственного подразделения и органов внутренних дел, задержан подозреваемый в убийстве женщины. Им оказался ее 39-летний сосед.
Как удалось выяснить, 23 сентября в вечернее время предполагаемый убийца и его жертва распивали спиртное в квартире потерпевшей. В какой-то момент между ними произошел конфликт, сопровождающийся оскорблениями, которые хозяйка жилища стала высказывать в адрес гостя. Разозлившийся мужчина сначала руками, а потом проводом стал душить женщину. Вскоре она скончалась. После содеянного злоумышленник покинул место преступления, закрыв при этом замок на входной двери ключами потерпевшей, которые впоследствии спрятал на улице.
В настоящее время мужчине, который уже признался в содеянном, предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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