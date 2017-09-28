Житель Балакова обвиняется в убийстве соседки

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По информации СУ СКР по Саратовской области, в кратчайшие сроки благодаря грамотно спланированным и организованным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками территориального следственного подразделения и органов внутренних дел, задержан подозреваемый в убийстве женщины. Им оказался ее 39-летний сосед.Как удалось выяснить, 23 сентября в вечернее время предполагаемый убийца и его жертва распивали спиртное в квартире потерпевшей. В какой-то момент между ними произошел конфликт, сопровождающийся оскорблениями, которые хозяйка жилища стала высказывать в адрес гостя. Разозлившийся мужчина сначала руками, а потом проводом стал душить женщину. Вскоре она скончалась. После содеянного злоумышленник покинул место преступления, закрыв при этом замок на входной двери ключами потерпевшей, которые впоследствии спрятал на улице.В настоящее время мужчине, который уже признался в содеянном, предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://pravo365.ru