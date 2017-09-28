Саратовцам напомнят о становлении гражданской обороны в регионе
28 сентября в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки, посвященной 85-летию гражданской обороны России.
По информации организаторов, представленные материалы раскрывают об основных этапах становления ГО в Саратовской области, о деятельности саратовских подразделений МПВО в годы Великой Отечественной войны, о послевоенных годах.
Ключевым моментом в 1970-е годы является переориентация ГО на решение задач по защите населения в мирное время от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Один из разделов экспозиции посвящен ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На выставке показаны индивидуальные дозиметры ДПС-11, ИД-1 ИД-11 и индивидуальная аптечка, которые использовались участниками ликвидации этой аварии.
Один из комплексов выставки посвящен 455-му отдельному механизированного полку ГО в селе Вязовка Татищевского района и его первому командиру полковнику Анатолию Николаевичу Ключареву.
Героические будни современных аварийно-спасательных формирований регионального центра показаны на серии фотографий, предоставленных пресс службой Главного управления МЧС РФ по Саратовской области.
Фото http://www.temasaratov.ru