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Саратовцам напомнят о становлении гражданской обороны в регионе

Новости
Саратовцам напомнят о становлении гражданской обороны в регионе

28 сентября в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки, посвященной 85-летию гражданской обороны России.

По информации организаторов, представленные материалы раскрывают об основных этапах становления ГО в Саратовской области, о деятельности саратовских подразделений МПВО в годы Великой Отечественной войны, о послевоенных годах.

Ключевым моментом в 1970-е годы является переориентация ГО на решение задач по защите населения в мирное время от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Один из разделов экспозиции посвящен ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На выставке показаны индивидуальные дозиметры ДПС-11, ИД-1 ИД-11 и индивидуальная аптечка, которые использовались участниками ликвидации этой аварии.

Один из комплексов выставки посвящен 455-му отдельному механизированного полку ГО в селе Вязовка Татищевского района и его первому командиру полковнику Анатолию Николаевичу Ключареву.

Героические будни современных аварийно-спасательных формирований регионального центра показаны на серии фотографий, предоставленных пресс службой Главного управления МЧС РФ по Саратовской области.

Фото http://www.temasaratov.ru