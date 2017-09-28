«Окраина» запустила собственное мобильное приложение
Интернет-магазин «Окраина» анонсировал запуск собственного мобильного приложения. Клиенты смогут воспользоваться им для удобного и быстрого заказа на дом продуктов питания.
Магазин «Окраина» специализируется на продаже колбас, мясных деликатесов и блюд, охлажденных полуфабрикатов. В ассортименте есть не только продукты, но и овощные смеси, ягоды, грибы, готовые блюда, а также сопутствующие товары для отдыха на природе. Количество наименований в интернет-магазине таково, что можно каждый день и даже каждый прием пищи пробовать разные блюда в течение нескольких недель.
Мобильное приложение удобно для пользователей: поиск товара осуществляется по артикулу, названию или даже по ингредиентам, причем для выбора в приложении присутствуют и картинки, просматривать которые можно без использования клавиатуры. С помощью понятных иконок в приложении можно получить всю необходимую информацию о товаре, а также советы по приготовлению блюда и другие интересные факты. Заказ товара через приложение происходит в одно касание, на любые вопросы могут ответить в круглосуточном режиме операторы интернет-магазина.