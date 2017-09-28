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Отопительный сезон в Саратове стартует 1 октября

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Отопительный сезон в Саратове стартует 1 октября


Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Сергей Пилипенко.

В документе поясняется, что данное решение принято в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха.

Руководителям профильных предприятий, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и главам учреждений социальной сферы рекомендовано провести пробные топки объектов теплоснабжения.

В Саратовском филиале "Т Плюс" пообещали, что Саратов войдет в отопительный сезон вовремя. Подготовительный работы на тепловом комплексе вступили в завершающую стадию. На сегодняшний день завершаются работы по техническому перевооружению трех участков тепломагистралей по ул. Ст.Разина, Зарубина, Железнодорожная. На ул. Бахметьевская реконструкция участка магистральной теплотрассы от Чапаева до Рахова завершена, трубопровод находится в работе, горячее водоснабжение восстановлено, ведутся работы по благоустройству.

Для оперативного завершения ремонтных работ на объектах тепловых сетей ведутся круглосуточные работы без выходных. Ежедневно привлекается более 500 человек эксплуатационного персонала Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов, центральной ремонтной службы "Т Плюс" и подрядных организаций, задействовано более 250 единиц спецтехники.

Фото https://www.gorodberezniki.ru