Дорожные полицейские проводят акцию Неделя безопасности

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Сотрудники Госавтоинспекции Саратова открыли неделю безопасности широкомасштабной акцией "День безопасности!". Как рассказали в ведомстве, вчера сотрудники ГИБДД совместно с членами общественного совета при УМВД России по г. Саратову, дружинниками "Дорожный патруль" и помощниками из отрядов Юных инспекторов движения при участии родительского патруля посетили образовательные учреждения, где провели профилактические беседы по правилам безопасного поведения на дорогах. Также они вышли на оживленные перекрестки города, парки и пешеходные зоны с призывами к участникам дорожного движения сделать наш город безопасным.В каждом районе города были выбранные образовательные учреждения, а также места наибольшего пребывания людей и подготовлены интересные мероприятия, включающие в себя разнообразные виды деятельности. Так, в лицее №4 ребята познакомились с главным инспектором Волжского района Геннадием Балаевым, который не только рассказал о своей профессии, но и побеседовал с учащимися о правилах безопасного поведения для пешеходов и велосипедистов. В конце мероприятия ребята получили тематические подарки и световозвращатели.Воспитанники детского сада "Аленький цветочек" поучаствовали в акции "Соблюдай ПДД!", в рамках которой совместно с сотрудниками пропаганды безопасности дорожного движения и дружинниками вышли на главную пешеходную зону города, где ребята встречали проходящих мимо пешеходов и вручали им изготовленные собственноручно памятки с изображением светофора.Ученики школы № 70 на одном из оживленных перекрестков города, проводили профилактические беседы уже с водителями и разъясняли им, насколько важно соблюдение Правил дорожного движения. Каждому автомобилисту, пропустившему пешехода на пешеходном переходе, выдавались тематические подарки. Тех водителей, которые проигнорировали преимущество пешеходов на зебре и пешеходов-нарушителей, ждали памятки, но уже совместно с протоколами об административном правонарушении.