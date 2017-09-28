28 сентября 2017 02:31 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 27 сентября
Саратовцам напомнят о становлении гражданской обороны в регионе
18:08 | 27 сентября
Житель Балакова обвиняется в убийстве соседки
17:17 | 27 сентября
Чем занимаются сотрудники компаний в рабочее время: статистика Kickidler
16:03 | 27 сентября
На 2-й Садовой тушили три гаража
14:56 | 27 сентября
Дорожные полицейские проводят акцию Неделя безопасности
13:43 | 27 сентября
«Окраина» запустила собственное мобильное приложение
12:30 | 27 сентября
Отопительный сезон в Саратове стартует 1 октября
11:21 | 27 сентября
В Пугачевском районе торжественно открыта первая в регионе солнечная электростанция
10:15 | 27 сентября
В Екатериновском районе в реке утонул мужчина
17:47 | 26 сентября
Миллион тонн нефти добыли в Саратовской области до начала года
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Дорожные полицейские проводят акцию Неделя безопасности

Новости
Дорожные полицейские проводят акцию Неделя безопасности

Мероприятия в ее рамках проводятся с 25 по 29 сентября.

Сотрудники Госавтоинспекции Саратова открыли неделю безопасности широкомасштабной акцией "День безопасности!". Как рассказали в ведомстве, вчера сотрудники ГИБДД совместно с членами общественного совета при УМВД России по г. Саратову, дружинниками "Дорожный патруль" и помощниками из отрядов Юных инспекторов движения при участии родительского патруля посетили образовательные учреждения, где провели профилактические беседы по правилам безопасного поведения на дорогах. Также они вышли на оживленные перекрестки города, парки и пешеходные зоны с призывами к участникам дорожного движения сделать наш город безопасным.

В каждом районе города были выбранные образовательные учреждения, а также места наибольшего пребывания людей и подготовлены интересные мероприятия, включающие в себя разнообразные виды деятельности. Так, в лицее №4 ребята познакомились с главным инспектором Волжского района Геннадием Балаевым, который не только рассказал о своей профессии, но и побеседовал с учащимися о правилах безопасного поведения для пешеходов и велосипедистов. В конце мероприятия ребята получили тематические подарки и световозвращатели.

Воспитанники детского сада "Аленький цветочек" поучаствовали в акции "Соблюдай ПДД!", в рамках которой совместно с сотрудниками пропаганды безопасности дорожного движения и дружинниками вышли на главную пешеходную зону города, где ребята встречали проходящих мимо пешеходов и вручали им изготовленные собственноручно памятки с изображением светофора.

Ученики школы № 70 на одном из оживленных перекрестков города, проводили профилактические беседы уже с водителями и разъясняли им, насколько важно соблюдение Правил дорожного движения. Каждому автомобилисту, пропустившему пешехода на пешеходном переходе, выдавались тематические подарки. Тех водителей, которые проигнорировали преимущество пешеходов на зебре и пешеходов-нарушителей, ждали памятки, но уже совместно с протоколами об административном правонарушении.