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В Пугачевском районе торжественно открыта первая в регионе солнечная электростанция

Новости
В Пугачевском районе торжественно открыта первая в регионе солнечная электростанция


В торжественном запуске объекта принял участие губернатора Валерий Радаев заявил.

- Для нас очень важно, что этот инновационный проект реализуется на территории отдаленного района, практически на границе с Самарской областью. Вместе с электростанцией Пугачевский район получает новые возможности и рабочие места. Такой амбициозный подход необходимо использовать и дальше, - отметил глава региона.

Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступили структуры группы компаний «Хевел» — совместного предприятия ГК «Ренова» и АО «Роснано». Ожидается, что мощность первой в регионе сетевой солнечной электростанции позволит покрыть потребности в электроэнергии всего Пугачевского района. В декабре 2017 года инвестор планирует вывести электростанцию на оптовый рынок электроэнергии и мощности. С открытием Пугачевской СЭС будет создано 15 рабочих мест.

За 15 лет объем налоговых отчислений во все бюджеты составит 700 млн рублей. Только земельный налог принесет 2 млн в год, тогда как при использовании участка площадью 63 га в сельскохозяйственных целях объем налоговых выплат составил бы 4 тысячи рублей.

По информации пресс-службы губернатора, проект будет иметь продолжение. В ближайшие два планируется завершение строительства объектов солнечной генерации на территории Ершовского, Новоузенского, Питерского муниципальных районов. Суммарная мощность всех солнечных электростанций в области составит 45 МВт, а совокупный объем инвестиций превысит 5 млрд рублей.