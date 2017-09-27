В Екатериновском районе в реке утонул мужчина
По факту обнаружения в водоеме тела 59-летнего мужчины проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 25 сентября вблизи берега в реке Сердоба неподалеку от одного из сел Екатериновского района местными жителями было обнаружено тело односельчанина. О своей страшной находке они сообщили в правоохранительные органы.
- При осмотре места происшествия каких-либо видимых телесных повреждений на теле потерпевшего не обнаружено. Предварительно, причиной его смерти стало утопление в воде. Со слов соседей мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками, - прокомментировали в следственном управлении.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото http://ingushetia.sledcom.ru