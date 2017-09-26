В Саратове состоится открытый чемпионат по велоспорту

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Программа соревнований включает в себя индивидуальную и групповую гонки.29 сентября 2017 г. в 15.00 стартует индивидуальная гонка на время для всех возрастных групп. Дистанция составит 15-20 км по дороге на с. Сосновка (Воронежское шоссе).30 сентября 2017 г. там же в 11.00 начнется групповая гонка на двух дистанциях:- женщины, девушки, младшие юноши, юноши, свободный тип велосипедов (мужчины и женщины) – 30 км,- старшие юноши, юниоры, мужчины – 45 км.1 октября 2017 г. в соревнованиях может принять участие любой желающий. С 09.00 до 09.45 на Театральной площади будет проходить регистрация для любительского заезда. Наличие допуска врача и защитной велосипедной каски обязательно. В случае отсутствия допуска участники несут личную ответственность за свое здоровье и подготовленность.В 10.20 состоится старт детского заезда (мальчики и девочки до 12 лет), в 10.40 – старт любительского заезда (старше 13 лет). В 11.00 начнутся соревнования для спортивной группы (юноши 13-14 лет, 15-16 лет, мужчины и юниоры 17 лет и старше, девушки 13-14 лет, девушки 15 лет и старше).В 13.30 состоится награждение победителей и торжественное закрытие соревнований.Призеры и победители соревнований награждаются кубком, грамотами и медалями управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов».Приглашаем жителей и гостей г. Саратова принять участие в открытом чемпионате и первенстве г.Саратова по велоспорту – шоссе.