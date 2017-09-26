Миллион тонн нефти добыли в Саратовской области до начала года
На месторождениях, расположенных в Саратовской области, с начала текущего года добыт один миллион тонн нефти.
В тройку лидеров по объёму добычи вошли ПАО НК «РуссНефть», ООО «Юкола-нефть» и ООО «ЛукБелОйл». На долю этих предприятий приходится свыше 80% от суммарной добычи нефти и газового конденсата в регионе по итогам восьми месяцев 2017 года.
Общий темп роста составил 106,1% к аналогичному периоду прошлого года. Добычу углеводородного сырья в III квартале 2017 года ведут 25 предприятий на территории 22 районов Саратовской области.