Горели частный дом, два гаража и "УАЗ-Патриот"
За минувшие сутки в Саратовской области пожарно–спасательные подразделения ликвидировали 6 пожаров.
Вчера в 14:21 на пульт «01» города Саратов поступил сигнал о пожаре в частном доме в Заводском районе на улице Пролетарской. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. На тушение выезжали 3 единицы в техники, 8 человек личного состава.
В 17:39 случился пожар в двух гаражах на улице Талалихина. Площадь пожара составила тридцать "квадратов".
Около десяти вечера поступил сигнал о загорании автомобиля «УАЗ Патриот» на улице Блинова в Ленинском районе. Горел моторный отсек и салон на площади четыре квадратных метра. На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.