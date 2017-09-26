Стартовал финальный этап II Парада достижений народного творчества "Огней так много золотых"
В минувшие выходные в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой состоялись две из пяти конкурсных программ заключительного этапа конкурса.
По информации министерства культуры области. в I этапе, прошедшем во всех муниципальных районах и городских округах Саратовской области с февраля по май текущего года, участвовали более 3 тысяч коллективов, во II этапе – более 1 тысячи коллективов (около 6 тысяч человек).
23 сентября в центре творчества стартовал финальный этап Парада. В номинации "Эстрадный вокал" участвовали 74 лучших вокально-эстрадных ансамбля и солистов. На следующий день в номинации "Академический вокал" за звание лауреата боролись 16 хоровых коллективов и ансамблей.
Участников оценивало компетентное жюри - педагоги и специалисты Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Саратовского областного колледжа искусств, Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке, Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой.
8, 14 и 15 октября Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой будет встречать участников финального этапа в номинациях "Народный вокал", "Хореография", "Инструментальный жанр".
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