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На дорогах Саратова задержали около 30 автомобилистов "подшофе"

Новости
На дорогах Саратова задержали около 30 автомобилистов "подшофе"



В прошедшие выходные в областном центре вновь проводилась операция "Нетрезвый водитель".

Мероприятия традиционно проводили сотрудники ГИБДД города при содействии дружинников "Дорожного патруля". Всего в ходе ночных рейдов было выявлено 29 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Из них 10 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 2 нетрезвых водителя на момент задержания оказались уже лишены права управления транспортными средствами.

В отношении водителей, повторно севших за руль после употребления спиртного, возбуждены уголовные дела, теперь им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото https://ntts.lt