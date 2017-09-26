На дорогах Саратова задержали около 30 автомобилистов "подшофе"

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Мероприятия традиционно проводили сотрудники ГИБДД города при содействии дружинников "Дорожного патруля". Всего в ходе ночных рейдов было выявлено 29 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Из них 10 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 2 нетрезвых водителя на момент задержания оказались уже лишены права управления транспортными средствами.В отношении водителей, повторно севших за руль после употребления спиртного, возбуждены уголовные дела, теперь им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.Фото https://ntts.lt