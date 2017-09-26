В Саратовской области прозвучит сигнал "Внимание всем!"
Техническая проверка системы оповещения будет проведена 3 октября с 15 до 16 часов.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, с целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала "Внимание всем!". После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.
В период проведения технической проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать передаваемое сообщение Главным управлением МЧС России по Саратовской области.
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