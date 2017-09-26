"Балаганчикъ" открывает новый театральный сезон
Театр драмы, музыки и поэзии ждет зрителей уже сегодня, 26 сентября.
В программе вечера-открытия – отрывки из ныне идущих спектаклей. В их числе "Сказки на всякий случай", "Невидимые миру слезы", "Контрапунктом", а также фрагменты будущих работ по произведениям А.П.Чехова, А.Вампилова, И.Бродского, Ю.Мориц.
Помимо этого, зрителей ждет уникальный ретро-номер из знаменитого спектакля "Когда-нибудь в России ты вспомнишь обо мне", авторские песни Игоря Гладырева, фееричные танцевальные эскизы и многое другое.
Наряду с маститыми артистами театр представит молодое поколение – Наталью Горячеву, Александра Кравцова, Данилу Шувалова, которые совсем недавно влились в труппу "Балаганчика".