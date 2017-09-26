Саратовские школьники написали "Послания добра" сверстникам из других стран
Письма вручат адресатам в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Напомним, что фестиваль пройдет в октябре в Сочи. По информации министерства образования области, одним из ключевых событий праздника станет церемония обмена посланиями между российскими и зарубежными участниками, которая позволит объединить молодежь России и зарубежных стран.
В рамках подготовки к фестивалю в Саратовской области проведена акция "Послание добра". В Москву в адрес Федерального оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов была отправлена посылка от региона, в которую вошли около 300 писем школьникам Великобритании, Франции, США, Австрии, Австралии, Швеции, Италии и других стран.
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