Саратовскую команду ждет "Республика Спорт"
С 26 сентября по 1 октября в городе Новочебоксарске Чувашской республики пройдёт Всероссийский спортивный фестиваль среди детей – инвалидов по зрению «Республика Спорт».
Организаторами мероприятия являются Всероссийское общество слепых, федерация спорта слепых, министерство спорта Российской Федерации.
Команды примут участие в соревнованиях по плаванию, лёгкой атлетике, дзюдо и шахматам, а также в культурно-развлекательных мероприятиях.
Саратовскую область на спортивном фестивале представит команда школы-интерната № 3 г. Саратова.
Участие в фестивале «Республика Спорт» стало традиционным для наших спортсменов. Ребята в течение года упорно готовились к соревнованиям и настроены на победу.