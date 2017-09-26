27 сентября подведут итоги фотоконкурса "Я снимаю кино"
Завершен прием работ на фотоконкурс «Я снимаю кино».
Он организован и проведен в рамках IV открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». Всего поступило 76 фоторабот от участников самых разных возрастных категорий – любителей съемочного процесса.
Открытое зрительское голосование за лучшие фотографии стартует уже сегодня, 25 сентября, в официальной группе фестиваля «Киновертикаль» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/kinovertikalsar).
Отметить понравившиеся фотоработы могут все желающие. Голосование продлится до 17.00 27 сентября.
Награждение победителей фотоконкурса «Я снимаю кино» состоится в день закрытия фестиваля «Киновертикаль» - 6 октября.