Житель Саратовского района обвиняется в убийстве двух человек
Продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения тел 40-летних мужчины и женщины в жилом доме в поселке Красный Текстильщик.
По информации СУ СКР по Саратовской области, тела погибших были обнаружены 20 сентября утром. На них имелись множественные ножевые ранения в области груди и шеи.
По подозрению в совершении убийства был задержан 54-летний житель Саратовского района. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование уголовного дела продолжается.
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