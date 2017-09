«Девушкой месяца» журнала «Maxim» стала Яна Каролина Отман

просмотров: 120

Яна Каролина Отман в 2017 году стала общепризнанным эталоном красоты. Помимо съемок для «Maxim», она стала обладательницей титула Мисс «Санкт-Петербург 2017», вошла в список наиболее красивых и успешных женщин в международном рейтинге THE MOST BEAUTIFUL & SUCCESSFUL WOMEN 2017, а также добилась титула самой красивой девушки российского медиапространства Sex Symbol of Russia.Восхитительные фото Яны можно посмотреть в ее профиле Instagram @miss_othman, посетителями которого сегодня являются почти 90 000 подписчиков. Большинство среди них – мужчины, что не удивительно, учитывая неординарность личности и привлекательность русской красавицы.