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«Девушкой месяца» журнала «Maxim» стала Яна Каролина Отман

Новости
«Девушкой месяца» журнала «Maxim» стала Яна Каролина Отман


Знаменитый южноамериканский журнал «Maxim» сделал «девушкой месяца» российскую красавицу, Мисс «Санкт-Петербург 2017» Яну Каролину Отман. Шикарная брюнетка приняла участие в фотосессии для журнала, и ее сексуальность и безупречную фигуру высоко оценили читатели популярного мужского издания.

Яна Каролина Отман в 2017 году стала общепризнанным эталоном красоты. Помимо съемок для «Maxim», она стала обладательницей титула Мисс «Санкт-Петербург 2017», вошла в список наиболее красивых и успешных женщин в международном рейтинге THE MOST BEAUTIFUL & SUCCESSFUL WOMEN 2017, а также добилась титула самой красивой девушки российского медиапространства Sex Symbol of Russia.

Восхитительные фото Яны можно посмотреть в ее профиле Instagram @miss_othman, посетителями которого сегодня являются почти 90 000 подписчиков. Большинство среди них – мужчины, что не удивительно, учитывая неординарность личности и привлекательность русской красавицы.