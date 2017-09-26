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Фестиваль камерной музыки "Прекрасное есть жизнь" начинает свой третий концертный сезон

Новости / Культура


Фестиваль камерной музыки «Прекрасное есть жизнь" начинает свой третий концертный сезон.

«Прекрасное есть жизнь» - музыкальный проект, возрождающий и пропагандирующий жанр камерной музыки – вокальной и инструментальной, идейным воплотителем которого, является российский оперный, концертно-камерный певец, лауреат и дипломант многих престижных вокальных, музыкальных и театральных премий страны, заслуженный артист республики Коми, лауреат Премий Правительства республики Коми в области культуры и искусства Михаил Журков. Соавтором проведения фестиваля является театровед и журналист Лариса Александровна Попова.

Камерная музыка — особый музыкальный стиль в классической музыке, включающий в себя различные музыкальные произведения для малого состава исполнителей, смешанного ансамбля или солиста с фортепиано и требует от исполнителя высокой музыкальной и общей культуры, гибкого, способного к тончайшей нюансировке голоса (голосов), инструмента, который не обязательно должен быть мощным. Многие оперные певцы и музыканты - инструменталисты прекрасные камерные исполнители и ансамблисты, владеющие в равной степени как оперной, сольной, так и камерной манерой исполнения.

Первый концерт третьего сезона фестиваля, состоится 28 сентября 2017 года, в выставочном зале Музея - усадьбы Н. Г. Чернышевского и посвящен разным памятным датам великих русских композиторов - А. Алябьева, М. Глинки, М. Балакирева. В концерте прозвучат избранные романсы, песни и духовные сочинения композиторов в исполнении оперных певцов Саратова, прекрасно владеющих стилем камерного исполнения и праздничного хора Свято - Троицкого кафедрального собора. Партии фортепиано исполнит Ольга Зайко. Воспоминаниями о жизни, размышлениями, эссе о жизни и творческом пути композиторов, поделится со слушателем театровед, журналист Лариса Попова. Приглашаем всех любителей и ценителей академического искусства.