В фойе Академдрамы открывается выставка «L’impression»
К открытию 215-го сезона, 3 октября в 18. 00 часов, в рамках проекта «Театральный вернисаж» в фойе Саратовского академического театра драмы состоится открытие выставки саратовских художников «L’impression» (Первое впечатление).
В выставке принимают участие: Татьяна Боженко, Лада Валькова, Ирина Драгункина, Григорий Залинян, Марина Золотарёва, Людмила Иванникова, Сергей Кондратьев, Ольга Кочеткова, Наталья Леонтьева, Ирина Лимур, Наталья Мамаева, Людмила Маханькова, Анна Мельникова, Владимир Морозов, Марина Милавина, Галия Мустафина-Кушкумбаева, Юрий Наместников, Владимир Назаров, Павел Никитин, Наталья Никифорова, Елена Панфёрова, Геннадий Панфёров, Наталья Рогулина, Андрей Солдатенко, Елена Слыщенко, Екатерина Федулова, Андрей Ханжов, Лаура Хачатрян, Наталья Чечнева, Алексей Чусляев, Надежда Шитова, Ирина Шин, Арина Яли, Евгений Яли, Полина Яли и др.
Администрация Академдрамы обращает внимание зрителей, что на выставке будут представлены работы художников 2017 года, которые выставляются впервые.