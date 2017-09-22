В Саратовской области пройдет X фестиваль-конкурс "Город кино"
Его темой в этом году станет музыка и песни к кинофильмам Эльдара Рязанова.
По информации министерства культуры области, мероприятия в рамках фестиваля пройдут в ноябре-декабре. Главное условие участия – исполнение музыкальных композиций из отечественного кинематографа, а именно - из фильмов Эльдара Рязанова, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.
Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях: инструментальное исполнительство и вокал. К участию допускаются сольные исполнители, дуэты, трио, квартеты, квинтеты, ансамбли. Возраст участников не ограничивается.
Отборочные туры пройдут на площадках муниципальных районов области. Для левобережных районов конкурс пройдет в Энгельсском районе, для правобережных – в Красноармейском районе. Награждение победителей и призеров конкурса состоится на одной из концертных площадок Саратова.
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