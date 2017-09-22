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На трех улицах Саратова будет ограничено движение из-за работ энергетиков

Новости / Новости ЖКХ
На трех улицах Саратова будет ограничено движение из-за работ энергетиков


Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

По информации пресс-службы Саратовского филиала "Т Плюс", для завершения работ по реконструкции тепломагистрали по ул. Ст. Разина сегодня с 20:00 закрывается автомобильное движение по ул. Большая Казачья, от ул. Университетская до ул. Аткарская, и ул. Ст. Разина, от ул. Московская до ул. Слонова. На время работ будет приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 2, 2а, 16.

Кроме того, ремонтные работы, сопряженные с ограничением автомобильного движения будут вестись на ул. Соколовая, между ул. Университетская и ул. Железнодорожная. Запланированные работы будут вестись в рамках завершающейся реконструкции трубопровода по ул. Железнодорожная, а также устранения повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний.

Ремонтные бригады Центральной ремонтной службы Саратовского филиала "Т Плюс" и подрядных организаций на данных участках будут работать круглосуточно, завершение работ планируется к 6:00 25 сентября.

Фото https://kurgan-city.ru