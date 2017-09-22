22 сентября 2017 22:03 ПЯТНИЦА
Новости
17:51 | 22 сентября
В Саратовской области пройдет X фестиваль-конкурс "Город кино"
16:45 | 22 сентября
На трех улицах Саратова будет ограничено движение из-за работ энергетиков
15:38 | 22 сентября
В Саратовскую область не пустили консервы из Казахстана
14:47 | 22 сентября
С начала года в Саратове произошло 49 ДТП с участием нетрезвых водителей
13:52 | 22 сентября
Энгельсским школьникам рассказали о правилах поведения на железной дороге
12:59 | 22 сентября
Чиновницу Энгельсской администрации подозревают в трех эпизодах мошенничества
12:07 | 22 сентября
215-ый сезон в Академдраме: Фрейд, «Женщина из прошлых времен», «Иванов» и другие
10:54 | 22 сентября
Людмила Бокова и Сергей Аренин будут представлять Саратовскую область в Совете Федерации
10:49 | 22 сентября
Стартует фестиваль подводной охоты
10:00 | 22 сентября
Саратовская область присоединяется к Всемирной экологической акции "День без автомобиля"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратовскую область не пустили консервы из Казахстана

Новости
В Саратовскую область не пустили консервы из Казахстана


Груз перевозился с нарушением ветеринарного законодательства.

По информации регионального управления Россельхознадзора, 18 сентября на МАПП "Озинки2 пограничниками выявлен автомобиль, перевозивший через государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию консервы рыбные в количестве 75 кг.

В рамках межведомственного взаимодействия инспектором управления Россельхознадзора в ходе осмотра подконтрольного груза установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов.

По фактам нарушений владелец привлечен к административной ответственности. Груз возращен по месту выхода.

Фото http://www.mysterysuspensereviews.com