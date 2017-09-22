В Саратовскую область не пустили консервы из Казахстана
Груз перевозился с нарушением ветеринарного законодательства.
По информации регионального управления Россельхознадзора, 18 сентября на МАПП "Озинки2 пограничниками выявлен автомобиль, перевозивший через государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию консервы рыбные в количестве 75 кг.
В рамках межведомственного взаимодействия инспектором управления Россельхознадзора в ходе осмотра подконтрольного груза установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов.
По фактам нарушений владелец привлечен к административной ответственности. Груз возращен по месту выхода.
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