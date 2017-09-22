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С начала года в Саратове произошло 49 ДТП с участием нетрезвых водителей

Новости
С начала года в Саратове произошло 49 ДТП с участием нетрезвых водителей


Очередные рейды по выявлению нарушителей пройдут 22 и 23 сентября в вечернее и ночное время.

По информации ГИБДД города, на сегодняшний день управление транспортным средством в нетрезвом виде остается одним из наиболее опасных правонарушений, способным повлечь тяжелые последствия. За 8 месяцев текущего года с участие нетрезвых водителей произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили ранения различной степени тяжести 71 человек, 6 погибли. Инспекторами полка ДПС выявлено 1446 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них 152 водителя сели за руль в состоянии опьянения, будучи лишенными водительского удостоверения. В 0отношении них возбуждены уголовные дела. Не смотря на проводимую профилактическую работу, дорожные полицейские продолжают выявлять факты управления транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция предупреждает водителей, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность с максимальной санкцией – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Фото https://www.gorodberezniki.ru