Энгельсским школьникам рассказали о правилах поведения на железной дороге
В Саратовском регионе Приволжской магистрали продолжается акция "Безопасная железная дорога".
21 сентября в школе № 26 города Энгельса прошел урок безопасности "Железная дорога – зона повышенной опасности". Представители Анисовской дистанции пути рассказали учащимся 4-х классов об основных правилах поведения на железной дороге.
На уроке учащимся были продемонстрированы мультфильмы об основных правилах поведения на магистрали, вручены памятки и раскраски. Для закрепления правил безопасного поведения железнодорожники провели познавательную викторину. За правильные ответы ребят поощряли сувенирами – значками со светоотражающими элементами.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в рамках акции "Безопасная железная дорога" проходят открытые уроки для школьников – железнодорожники посещают учебные заведения и беседуют с детьми. Особое внимание уделяется школам, расположенным вблизи железной дороги. Также совместно с работниками транспортной полиции на перегонах, станциях, остановочных пунктах регулярно проводят специальные рейды, направленные на пресечение нарушений.
В местах посадки и высадки пассажиров устанавливаются предупреждающие знаки и плакаты по безопасности. На станциях Саратовского региона ПривЖД постоянно действует система громкой связи, по которой граждан призывают быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта.
Фото http://u.ya26.ru