Чиновницу Энгельсской администрации подозревают в трех эпизодах мошенничества

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По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, 11 июля подозреваемая была задержана сотрудниками УФСБ России по Саратовской области в момент получения денежных средств в сумме 15 тысяч рублей от одного из потерпевших. В ходе расследования уголовного дела следователями органов внутренних дел была установлена причастность женщины к совершению еще двух эпизодов мошенничеств.Как пояснили в полиции, фигурантка уголовного дела злоупотребляя доверием потерпевших, получала от них денежные средства, предназначенные на включение без очереди в некую социальную программу по предоставлению льготного жилья. В действительности, указанной социальной программы администрацией района не инициировалось и не проводилось.В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются дополнительные эпизоды деятельности подозреваемой. Всех, кто пострадал от действий указанной гражданки, просят незамедлительно связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефонам: 99-56-49, 56-81-82- Злоумышленница сообщала своим жертвам о том, что полученные от них деньги предназначены для положительного решения вопроса включения их в очередь на получение льготного жилья, и передать денежные средства она должна была неким представителям силовых структур, - рассказали подробности задержания в пресс-службе регионального управления МВД. - В целях придания убедительности своим действиям подозреваемая приводила потерпевших к крыльцу отдела УФСБ в Энгельсе и просила ожидать ее на улице. Войдя в задание силовой структуры, женщина, делая вид, что ждет кого-то из сотрудников, набирала на внутреннем телефоне номера, либо пыталась беседовать с охранником. Проведя таким образом несколько минут в помещении, злоумышленница возвращалась к жертвам и радостно сообщала о том, что их вопрос успешно решен.