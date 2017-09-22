215-ый сезон в Академдраме: Фрейд, «Женщина из прошлых времен», «Иванов» и другие

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«Проходят годы, а близких людей больше не становится», - окинув взглядом собравшихся, произнес в начале встречи народный артист России, худрук театра имени И.А.Слонова Григорий Аредаков. Тем самым Григорий Анисимович обозначил «болевую точку» современных театров (по статистике, в России регулярно ходят в театр всего четыре процента населения), а также задал пресс-конференции тон душевной беседы, который возможен только в общении людей, объединенных одним делом и это дело любящих.«В этом году мы открываем 215-ый сезон, но такие мелочи не отмечаем», - пошутил Григорий Аредаков. Хранитель традиций театра имени И.А.Слонова подчеркнул, что Саратовская драма сосредоточена на череде юбилеев людей, которые эти традиции создавали своей искренней и самозабвенной жизнью на сцене. В 2017 году исполнилось 105 лет со дня рождения Анисима Аредакова, 85 лет назад родился Владимир Аукштыкальнис, 80 лет исполнилось бы Александру Галко. Рассказал Григорий Анисимович об актере Павле Карганове, который появился на свет 135 лет назад. «Павел Александрович — первый актер нашего театра, который умер при мне. Гроб с его телом несли от дверей театра до Воскресенского кладбища. Такое отношение было у народа к артистам», - вспоминает худрук Академдрамы. Юбилейные даты в этом году — у актрис Людмилы Муратовой, Нины Алисовой, Доры Степуриной, в прежние годы служивших в знаменитом театре. 9 октября исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста России Якова Янина. В музее театра готовится выставка, посвященная этой знаменательной дате. «Я никогда не был модным актером, вокруг меня не создавалось сенсаций. Я всегда был как бы фундаментом театра, его живой плотью. Я был его костяк, хребет» – эта запись, сделанная рукой Якова Ивановича Янина, стала своеобразным эпиграфом к выставке. 21 октября заведующая литчастью театра, откроет новый сезон проекта «Легенды драмы». Первая встреча цикла будет посвящена одной из самых ярких ролей артиста – Поливанова в сценической версии романа Даниила Гранина «Картина», осуществленной Александром Дзекуном в 1982 году.В репертуарном плане Саратовский драматический откроет занавес 3 октября. Над премьерной постановкой работает режиссер Александр Кузин, чьему авторству принадлежит один из самых кассовых спектаклей Академдрамы - «Бешеные деньги» А.Островского. «Время диктует появление в человеке кризисных состояний души. Классика призвана их разрешить», - сказал Александр Сергеевич в интервью «Известиям Российских регионов». На этот раз данную задачу режиссер пытается решить на не менее ярком материале — пьесе «Карусель по господину Фрейду» Артура Шницлера. В конце XIX века она была обвинена в порнографии. «Шницлера называли «почти Чеховым» (кстати, по образованию он – доктор, изучавший психоанализ и хорошо знакомый с Фрейдом), его переводил Мандельштам, под его влиянием находились Цветаева и Брюсов, о нем писал Блок, его ставили Мейерхольд и Таиров. Кинематографический ХХ век можно легко представить как историю экранизаций текстов австрийского писателя – последней по времени стала провокационная картина Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами», - аннотирует предстоящую «Карусель...» пресс-служба театра. В спектакле заняты ведущие артисты труппы.К новогодним праздникам актриса и педагог театрального института Любовь Воробьева представит свою редакцию музыкальной сказки «Волшебная лампа Аладдина».В январе в театре начнется работа над крупной классической постановкой. Режиссер Марина Глуховская приступит к работе над пьесой Антона Чехова «Иванов».Сезон обещает быть насыщенным в гастрольном плане. Уже в конце сентября состоятся саратовские гастроли Московского театра имени Е.Вахтангова. На сцене Академдрамы "вахтанговцы" представят спектакли "Евгений Онегин", "Анна Каренина" и "Посвящение Еве".В ноябре труппа Саратовского театра отправляется на гастроли в Новокузнецк. 17, 18 и 19 ноября (в рамках федеральной гастрольной программы) – Академдрама покажет новокузнецким театралам спектакли «Живой труп», «Па-де-де», «Частную жизнь» и «Серебряную сказку». В эти же дни артисты из города металлургов сыграют на нашей сцене чеховского «Иванова», «Зойкину квартиру» Михаила Булгакова и «Звездный час» («Одолжите тенора») Кена Людвига.Творческие планы Саратовского театра драмы в последней декаде декабря связаны с Пензой. В этом городе пройдет Второй Международный театральный фестиваль «МаскерадЪ», учредителями которого выступили региональное правительство, министерство культуры и туризма, областной драматический театр. Первый состоялся в начале октября 2014 года и был посвящен 200-летию Лермонтова – восемь театров-участников из шести регионов России показывали спектакли только по лермонтовским произведениям. В 2017-ом темой фестиваля станет советская классическая драматургия. Академдрама представит спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова в постановке Владимира Берзина.Еще два названия в репертуаре драматического театра появятся как итог творческой лаборатории под названием «Видимоневидимо», прошедшей в конце минувшего сезона на Малой сцене театра. В ходе нее были представлены эскизы четырех современных пьес, которые подготовили молодые, но уже интересно заявившие о себе режиссеры, вместе с артистами труппы драмтеатра. В результате в ноябре ученик Кирилла Серебренникова Александр Созонов, чьи спектакли можно увидеть в Театре имени Ермоловой и Гоголь-центре, приступает к завершению работы над текстом современного немецкого автора, обладателя самой престижной драматургической премии Германии, Роланда Шиммельпфеннига «Женщина из прошлых времен». Спектакль продолжит традицию «ночных» показов – с началом в 21.00, - уточняют в пресс-службе Академдрамы. Премьера состоится в начале декабря. Следом начнутся репетиции пьесы Михаила Дурненкова «Война еще не началась», которую ставит выпускник режиссерской мастерской народного артиста России Александра Кузина (в Ярославском театральном институте) Евгений Маленчев.Журналисты задали вопрос о судьбе пьесы Игоря Игнатова «Блаженны», за постановку которой зрители проголосовали в ходе лаборатории «Авторская сцена» в 2016 году. Директор театра Владимир Петренко рассказал, что пока ее сценическое воплощение - в перспективе. «Мы бы хотели поставить и спектакли по всем пьесам творческой лаборатории «Видимоневидимо», но для осуществления всех творческих планов нашему театру не хватит одного здания, и труппу придется дополнить двадцатью актерами», - расставил точки над «i» Владимир Владимирович.Как сообщил Григорий Аредаков, по инициативе маркетинговой службы театра возобновляется детская сказка Ксении Степанычевой «Розовый бантик». Для восстановления спектакля художественное руководство вызвало из Москвы режиссера Сергея Захарина. Теперь юные зрители, полюбившие сказку , смогут посмотреть ее с новым актерским составом. В ней участвуют принятые в труппу молодые «галковцы», выпускники Саратовского театрального института этого года - Дарья Ревина, Сергей Ванин, Михаил Кунакин, Александр Островной и Илья Ульянчев.В декабре студенты театрального института, мастерской народного артиста России Григория Аредакова, представят свою вторую дипломную работу – «Трехгрошовую оперу» Бертольта Брехта, которую будущие артисты сыграют и споют в оригинальной версии Курта Вайля.Владимир Петренко сообщил, что театр драмы имени И.А.Слонова продолжает практику продажи билетов онлайн. Также он проанализировал театральную ситуацию с позиции менеджера. Именно с этим, по словам директора, связано отсутствие в репертуаре моноспектаклей. Такой вывод руководству Академдрамы позволил сделать тот же «Кислород» Ивана Вырыпаева, который не вызвал в нашем городе ажиотажа. «Заполняемость нашего зала составляет 62%. По сравнению со многими столичными театрами это очень хорошая цифра», - подытожил Петренко.Журналистов, естественно, интересовало, состоится ли в будущем сезоне очередной фестиваль имени Олега Янковского. Владимир Петренко рассказал о том, что силами только областного бюджета провести такой мегафорум невозможно. Заданная высокая планка спектаклей фестивальной программы требует финансового участия в нем федерального центра. Театр подал соответствующую заявку в министерство культуры России. Решение будет принято в феврале-марте следующего года. Саратовские зрители, полюбившие фестиваль всем сердцем, высоко оценившие его необходимость и значимость, не сомневаются в том, что это решение будет положительным.Автор Елена МаркеловаФото www.riasar.ru