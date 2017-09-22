Стартует фестиваль подводной охоты
Он пройдет с 22 по 24 сентября на территории базы "Авангард".
По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, в этом году в мероприятии, помимо хозяев, примут участие также представители Пензенской, Московской и Ленинградской областей.
В соревновательный день – 23 сентября – подводные охотники отправятся на добычу трофеев. Правилами соревнований запрещено использование аквалангов. В конце дня в зачет охотником будет предоставлена одна самая крупная рыба. Победителей будет несколько в различных номинациях, таких как "Самая крупная щука", "Самый крупный сом", "Самая необычная рыба".
Победитель в номинации "Самая крупная рыба фестиваля".
В завершении дня, традиционно, среди участников и гостей фестиваля будет произведен сбор средств на зарыбление акватории Волги. В октябре для восполнения водных биоресурсов подводные охотники выпустят в реку мальков рыбы.
Фото http://podvoh.webtalk.ru