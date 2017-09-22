Людмила Бокова и Сергей Аренин будут представлять Саратовскую область в Совете Федерации
Губернатор Саратовской область Валерий Радаев во время инаугурации озвучил имена представителей региона в верхней палате Федерального собрания.
По информации пресс-службы главы региона, новый состав областной думы делегировал на этот пост Людмилу Бокову. Руководитель области принял решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации — представителя от регионального правительства — Сергея Аренина.
- Я рассчитываю на поддержку наших сенаторов. Уверен, что они с честью справятся с возложенной на них миссией, — отметил Валерий Радаев.
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