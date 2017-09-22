22 сентября 2017 15:19 ПЯТНИЦА
Новости
13:52 | 22 сентября
Энгельсским школьникам рассказали о правилах поведения на железной дороге
12:59 | 22 сентября
Чиновницу Энгельсской администрации подозревают в трех эпизодах мошенничества
12:07 | 22 сентября
215-ый сезон в Академдраме: Фрейд, «Женщина из прошлых времен», «Иванов» и другие
10:54 | 22 сентября
Людмила Бокова и Сергей Аренин будут представлять Саратовскую область в Совете Федерации
10:49 | 22 сентября
Стартует фестиваль подводной охоты
10:00 | 22 сентября
Саратовская область присоединяется к Всемирной экологической акции "День без автомобиля"
20:34 | 21 сентября
К празднику Рождества Пресвятой Богородицы ювелир Владимир Михайлов создал нательную икону
18:51 | 21 сентября
Валерий Радаев официально вступил в должность губернатора Саратовской области
17:45 | 21 сентября
Жителей области предупреждают о сильном ветре
16:30 | 21 сентября
Саратовцев приглашают на выставку, посвященную жизни и творчеству Достоевского
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Людмила Бокова и Сергей Аренин будут представлять Саратовскую область в Совете Федерации

Новости
Людмила Бокова и Сергей Аренин будут представлять Саратовскую область в Совете Федерации

Губернатор Саратовской область Валерий Радаев во время инаугурации озвучил имена представителей региона в верхней палате Федерального собрания.

По информации пресс-службы главы региона, новый состав областной думы делегировал на этот пост Людмилу Бокову. Руководитель области принял решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации — представителя от регионального правительства — Сергея Аренина.

- Я рассчитываю на поддержку наших сенаторов. Уверен, что они с честью справятся с возложенной на них миссией, — отметил Валерий Радаев.

Фото http://crimea-news.org