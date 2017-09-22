Саратовская область присоединяется к Всемирной экологической акции "День без автомобиля"

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По информации министерства природных ресурсов и экологии области, во многих районах пройдут мероприятия в рамках экологической акции. Как всегда обширную тематическую программу подготовили в Энгельсском районе. Во всех образовательных учреждениях района пройдут информационные часы, спортивные соревнования на велосипедах и самокатах, веселые старты, посвященные этой дате.Помимо этого, в школе села Заветное и музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке пройдут тематические конкурсы рисунков. Лицеисты также станут участниками фотовыставки "Жизнь без авто".Юные инспекторы дорожного движения изготовили листовки, призывающие взрослых отказаться на один день от личного транспорта. Сегодня они раздадут их родителям и водителям.Учащиеся и педагоги школы №23 примут участие в массовом спортивном кроссе на стадионе Летного городка.Руководители всех образовательных учреждений Энгельсского района откажутся на один день от личных транспортных средств. Например, педагоги школы №1 приняли решение отказаться 22 сентября от автомобилей в пользу троллейбусов, автобусов, велосипедов и пеших прогулок всем составом.Сотрудники регионального минприроды также поддержат акцию и также откажутся в этот день от личного автотранспорта и приедут на работу на общественном, а самые активные – на велосипедах.Фото http://www.cultradio.ru