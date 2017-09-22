К празднику Рождества Пресвятой Богородицы ювелир Владимир Михайлов создал нательную икону
Специально к празднику Рождества Пресвятой Богородицы православный ювелир Владимир Михайлов создал нательную икону «Неувядаемый цвет». Филигранно выполненное изделие, украшенное растительным орнаментом, станет лучшим подарком в светлый день Богородицы.
Традиция праздновать 21 сентября в честь явления на свет великой святой установилась церковью в IV веке. Этот день высоко почитается христианами и относится к 12 самым значительным праздникам после Пасхи. По давнему обычаю Рождество Пресвятой Богородицы связывают с завершением летних работ, приходом осени и началом сбора урожая. В старину в этот день на Руси устраивали недельное гуляние, ходили в гости, налаживали добрые отношения с родственниками и дарили подарки своим близким.
Возрождая традиции прошлого, Владимир Михайлов создает уникальные по красоте и смысловой наполненности ювелирные украшения, отсылающие к многозначительному православному празднику. Филигранно выполненная нательная икона в виде пасхального яйца «Рождество Пресвятой Богородицы» завораживает каноническим, ювелирно исполненным библейским сюжетом. Обтекаемая форма изделия задает общий ритм и звучание символичной композиции, где на оборотной стороне можно видеть Богородицу с Сыном на правой руке, а в левой - цветок белой лилии как олицетворение неувядаемой непорочности.
Украшение создано художником в соответствии с православной традицией. Характерная для ювелирных изделий Владимира Михайлова манера исполнения тесно связана с художественной техникой изображения духовных образов, зародившейся во Пскове и Новгороде XII-XIII вв. При внешней лаконичности изделий, произведения мелкой пластики северной школы обладают неповторимой духовной экспрессией и выразительностью, отличаются самобытностью и особенным колоритом.
Представленные в коллекции Владимира Михайлова подвесы и нательные иконы, как правило, украшают растительные и цветочные орнаменты, наряду со знаковыми библейскими сюжетами.
С эксклюзивными работами художника можно познакомиться в салонах «Владимир Михайлов» и «Галерея Михайлов» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, а так же в городах Баден-Баден, Германия и Бари, Италия.