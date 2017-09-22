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Валерий Радаев официально вступил в должность губернатора Саратовской области

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Валерий Радаев официально вступил в должность губернатора Саратовской области



Церемония инаугурации прошла сегодня в правительстве области.

На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич, руководители органов исполнительной власти, депутаты всех уровней, представители муниципальных образований области, общественных организаций, религиозных конфессий, руководители промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, ректоры вузов, руководители СМИ, а также другие почетные гости.

В соответствии с Уставом области избранный губернатор принес присягу. Ее текст, подписанный главой региона, будет передан в Саратовский музей боевой и трудовой славы для последующего хранения в Музее истории России.

Как напоминает пресс-служба губернатора, в выборах главы региона, которые прошли 10 сентября, приняли участие 54,8% от общего числа избирателей области. За Валерия Радаева проголосовали 74,62% избирателей.