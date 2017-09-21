Жителей области предупреждают о сильном ветре
По данным Саратовского гидрометцентра, сегодня ночью и завтра утром и днем в большинстве районов региона ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 14-19 м/с.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями региональное управление МЧС убедительно просит население соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, гражданам рекомендуют держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций, по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев. Смертельно опасно находиться вблизи линий электропередач. Важно также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Также в управлении напомнили, что в области действует особый противопожарный режим. При сохранении высоких классов пожарной опасности высока вероятность возникновения природных пожаров. Теплая погода, порывы ветра, сухая растительность – все это может способствовать распространению огня. Жителей области предупреждают, в теплую и ветряную погоду малейшая искра или непотушенный окурок может стать причиной крупного пожара.
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